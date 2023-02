LaMarcus Aldridge farà un workout con i Dallas Mavericks

In questa stagione LaMarcus Aldridge, 37 anni, non è mai sceso in campo, rimanendo free agent dalla scorsa estate. Il veterano ora potrebbe tornare per qualche mese, nelle scorse ore ha infatti svolto un workout con i Dallas Mavericks, diventati improvvisamente contender con l’acquisto di Kyrie Irving. L-Train aveva fatto una cosa simile anche con i Brooklyn Nets un paio di anni fa, ricevendo al tempo il buyout dagli Spurs per tentare di vincere il primo anello della carriera.

Ai Nets per Aldridge era però andata male: prima fermato da un problema cardiaco e successivamente, una volta tornato in campo, finito ai margini delle rotazioni soprattutto ai Playoff. Nella scorsa stagione a Brooklyn, in 47 partite disputate, il lungo aveva segnato 12.9 punti di media con 5.5 rimbalzi. Solo 2 però le apparizioni dall’8 marzo in poi, compresi 4 NE nella serie persa con uno sweep contro Boston.