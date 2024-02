Gianmarco Pozzecco: “Vorrei chiamare Hackett e Belinelli in Nazionale ma…”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, è a Torino per le Final Eight di Coppa Italia.

Il coach azzurro ha visto tanti italiani protagonisti nei quarti di finale. Ha aperto le porte anche al ritorno di Daniel Hackett e Marco Belinelli, aggiungendo però che “non è possibile convocare tutti”.

Mi si allarga il cuore a vedere tanti italiani con ruoli importanti in campo. Uglietti non l’ho mai allenato ma mi piacerebbe chiamarlo, Grant lo conosco dal Green Team estivo e Vitali l’ho avuto a Sassari. Li convocherei tutti, compresi Hackett, Belinelli e Abass ma non è possibile. In ogni caso se gli azzurri hanno spazio e responsabilità nei loro club è sempre un’ottima notizia.