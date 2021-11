Gianni Petrucci contro Euroleague: “Compromette le Olimpiadi”

Qualche anno fa, quando si rinnovò la “guerra” tra FIBA ed Euroleague, Gianni Petrucci e la FIP si schierarono esplicitamente dalla parte della prima. La situazione negli ultimi anni si era calmata ma ora, dopo che l’Italia ha perso la prima gara di qualificazione ai Mondiali 2023 contro la Russia, il presidente della Federazione ha attaccato nuovamente l’Eurolega. Gran parte dei giocatori dei club che militano in Eurolega infatti non possono partecipare alle finestre delle Nazionali. Davide Alviti dell’Olimpia Milano, per esempio, era a disposizione ieri contro la Russia, ma non c’erano i suoi compagni Nicolò Melli, Luigi Datome e Giampaolo Ricci.

“E’ una bestemmia che l’Eurolega si possa permettere di dire ‘Ti do i giocatori’. Stanno condizionando un’Olimpiade, abbiamo visto la Germania e la Turchia perdere in casa. Questa cosa succede solo nel basket, dove c’è un’arroganza incredibile da parte dell’Eurolega. Non è un problema della FIBA. Posso capire se lo fa l’NBA, ma dall’Eurolega è gravissimo e inaccettabile. Perché i giocatori si operano quando c’è la Nazionale e non durante il campionato?” ha detto Petrucci in conferenza stampa, parole raccolte da SportFace.