Gianni Petrucci è stato denunciato per violenza privata e tentata estorsione

Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, punta a conquistare il suo quarto mandato consecutivo il 21 dicembre. Tuttavia, la sua ricandidatura è ostacolata da un’inchiesta avviata dalla Procura di Roma, che lo accusa di tentata estorsione e violenza privata, come riportato da un articolo di Stori&Sport. La denuncia è stata presentata da Giorgio Maggi, ex presidente del Comitato Regionale Lombardia, che ha accusato Petrucci di aver esercitato pressioni per ottenere il commissariamento del comitato lombardo dopo aver perso il suo appoggio alla ricandidatura.

L’indagine ha visto audizioni di testimoni e l’acquisizione di documenti, tra cui una relazione di Marco Befera, responsabile dell’Internal Audit di “Sport e Salute”, che potrebbe aver influito sul deferimento di Maggi. Petrucci, accusato anche di conflitti di interesse, ha dovuto affrontare il silenzio delle autorità sportive nonostante le denunce presentate da Maggi a vari organi di giustizia sportiva e al Ministero dell’Economia. Il caso ha anche sollevato interrogazioni parlamentari.

Maggi è stato sanzionato con un anno di inibizione dalla FIP, ma ora contesta la decisione, chiedendo l’annullamento del provvedimento tramite un ricorso. Nel frattempo, emergono nuovi documenti che rafforzano le accuse contro Petrucci, facendo luce su presunti favoritismi nei suoi confronti. Mentre l’inchiesta continua, il destino di Gianni Petrucci potrebbe essere influenzato dalle indagini in corso, con le autorità sportive che restano in silenzio sull’argomento. La situazione resta tesa, con possibili sviluppi prima delle elezioni per la presidenza FIP: la decisione della Corte Federale è attesa per il 3 dicembre.

