EA7 Milano, post social per le vecchie conoscenze: stupisce un’ASSENZA…

L’Olimpia EA7 Milano questa sera affrontava il Fenerbahçe di Sarunas Jasikevicius: una sfida diversa da tutte le altre per i numerosi incroci tra giocatori attualmente in biancorosso e alcuni ex. Se si pensa a Milano e Fenerbahçe, non si può per esempio non pensare a Gigi Datome, il giocatore più importante ad aver indossato entrambe le maglie. Ma oggi nel club turco militano due atleti che hanno segnato il passato recente dell’Olimpia: l’ex capitano Nicolò Melli e Devon Hall.

Stupisce quindi che, nel pre-partita, l’account ufficiale di Milano abbia dedicato un post proprio all’incontro con i vecchi amici. Tra le 3 foto postate dall’Olimpia compare 2 volte Hall e… una volta Boban Marjanovic. Nella foto il gigante serbo abbraccia Ettore Messina, che lo aveva allenato ai tempi dei San Antonio Spurs. Di Melli invece nessuna traccia. La scelta lascia appunto sorpresi, ma non è detto che l’azzurro sia stato escluso di proposito. Magari Melli non era in campo in quel momento o magari non sono state scattate foto mentre salutava i compagni, nonostante appaia francamente difficile pensarlo. La malizia ovviamente è dovuta anche al come Milano e Melli si sono lasciati in estate, non senza qualche polemica soprattutto nei confronti di Ettore Messina. La leggenda della panchina avrebbe, secondo quanto raccontato dallo stesso Nicolò Melli, “scaricato” il capitano con una telefonata dopo una lunga e infruttuosa trattativa.

In campo poi di nuovo tutti avversari, anche se si può dire che Melli abbia “perdonato” gli ex compagni segnando 0 punti in 12′ sul parquet nella vittoria di Milano a Istanbul.

Foto: Olimpia EA7 Milano