Dove si giocherà Eurobasket 2029? Due Paesi in corsa

Dove si giocheranno gli Europei di basket 2029?

FIBA Europe ha ricevuto finora due candidature, ufficializzate da poche ore, per ospitare Eurobasket 2029. La prima, in ordine cronologico, è quella della Spagna, in particolare Madrid. L’impianto designato, in questo caso, è il Wizink Center, casa del Real.

Nelle scorse ore si è fatta avanti anche la Grecia, con Atene e in particolare la rinnovata Oaka Arena.

Entrambe le federazioni puntano a ospitare interamente sia la fase a gironi che quella a eliminazione diretta.

FIBA Europe comunicherà la sua decisione a Maggio 2025. Vedremo se la federazione internazionale cercherà di spingere le due federazioni a ospitare congiuntamente l’evento o se sceglierà solamente una delle due candidature.

Nel frattempo entrambe hanno presentato anche le proposte di loghi per la manifestazione.