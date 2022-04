Gianni Petrucci ha parlato del futuro in Nazionale di Gallinari, Belinelli e Datome

Pochi giorni fa, quando Atlanta è stata eliminata 4-1 dai Miami Heat, Danilo Gallinari aveva subito parlato di Eurobasket. La stella della Nazionale aveva dichiarato di non vedere l’ora di scendere di nuovo in campo con gli Azzurri, e che competere all’Europeo sarà divertente. Insomma, al momento non ci sono motivi per credere che il Gallo possa essere assente per il torneo continentale della prossima estate. Qualche dubbio in più invece circola intorno a Marco Belinelli e Luigi Datome, protagonisti di una rottura con Meo Sacchetti e la FIP la scorsa estate, quando si erano rifiutati, a causa di alcuni infortuni, di partecipare al Preolimpico e successivamente alle Olimpiadi. Ne ha parlato Gianni Petrucci, nell’intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Gallinari ha giocato una buona stagione ed è sempre stato presente per la Nazionale, fatta eccezione per una volta. L’unico problema è che ci costa una fortuna, abbiamo pagato 480.000 dollari alla NBA per l’assicurazione. Poi c’è il discorso su Belinelli e Datome. Ero deluso quando hanno deciso di non far parte della Nazionale la scorsa estate. Con Belinelli abbiamo parlato e c’è stata una sorta di riappacificazione. Ma spetta al coach convocarlo, e Sacchetti è ancora arrabbiato.