Gianni Petrucci: “Non potremo tenere Meo Sacchetti per sempre”

Quella di Eurobasket 2022 potrebbe essere l’ultima manifestazione di Meo Sacchetti come CT dell’Italia. A dichiararlo è stato Gianni Petrucci in un’intervista alla Gazzetta dello Sport pubblicata oggi. Il presidente della FIP ha parlato appunto del fatto che “non si potrà trattenere Sacchetti per sempre” e di quanto Gianmarco Pozzecco piacerebbe a Petrucci come sostituto. Il Poz attualmente è assistente di Ettore Messina all’Olimpia Milano.

Il contratto di coach Sacchetti scadrà dopo Eurobasket e la sua continuità non è direttamente collegata al risultato che otterremo nel torneo. Non possiamo tenerlo per sempre, siamo tutti qui a tempo determinato. Posso dire che mi piace molto Pozzecco. È una brava persona ed è molto preparato tatticamente.

Che sia quindi Pozzecco il sostituto di Sacchetti dopo l’europeo? L’ex coach di Sassari, Brindisi e Cremona è sulla panchina della Nazionale dal 2017, l’anno scorso ha vinto il Preolimpico e portato gli Azzurri alle Olimpiadi per la prima volta dal 2004.