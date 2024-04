Gianni Petrucci, le ultimissime sulle sue condizioni fisiche

Ieri sera Gianni Petrucci è finito in una scarpata con la sua Maserati nei pressi di Valmontone, poco fuori Roma, ed è stato immediatamente trasportato in ospedale insieme alla moglie, anche se in due ospedali diversi.

Secondo quanto riportato questa mattina dal QN, Gianni Petrucci, che non avrebbe mai perso conoscenza, ha sempre collaborato con i sanitari. La Tac ha immediatamente escluso qualsiasi tipo di complicazione, per fortuna. Petrucci avrebbe così riportato la frattura di sei costole e una ferita al capo, suturata. Resterebbe da tenere monitorato lo stato di una vertebra. I rilievi sul posto, effettuati dai militari dell’Arma, non sono ancora riusciti a chiarire la dinamica dell’incidente.

Insomma, la situazione sembra fortunatamente molto meno grave rispetto alle primissime notizie che erano circolate dall’Ansa e da alcuni siti nazionali, anche se comunque da continuare a tenere assolutamente sotto controllo.

L’immagine della macchina, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, è emblematica della gravità dell’incidente. Vedendo quest’immagine ci viene da dire che sarebbe potuta finire molto peggio per Gianni Petrucci e moglie, viste le condizioni della macchina, che ricordiamo essere caduta in una scarpata a pochi chilometri da Roma.

Leggi anche: Com’è andato l’esordio di Ste Gentile e Amar Alibegovic a Trapani?