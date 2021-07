Gianni Petrucci: “Roberto Mancini ha iniziato ad allenare grazie a me”

Nelle scorse ore l’Italbasket è atterrata a Tokyo, dove la prossima settimana esordirà nelle sue prime Olimpiadi dal 2004. Per l’occasione, il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato anche del successo degli Azzurri del calcio a Euro2020. In tante occasioni la vittoria del Preolimpico e quella dell’Europeo sono state paragonate, con addirittura il CT Roberto Mancini che durante il torneo si era congratulato con l’Italbasket in conferenza stampa.

“Sacchetti e Mancini si sono sentiti e si sono scambiati più volte consigli. Chiamavo io Roberto e gli passavo Meo. Forse non tutti ricordano che Mancini ha iniziato la sua carriera da allenatore grazie ad una mia decisione. Fui io, da presidente del CONI, a concedergli la deroga perché allenasse. Ci avevo visto lungo. Oggi è il miglior allenatore al mondo. È molto carino, dopo la finale contro l’Inghilterra ci ha detto che ora tocca a noi” ha dichiarato Petrucci.