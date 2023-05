Giannis riscrive INCREDIBILMENTE la storia dell’All-NBA Team

Questa notte sono stati annunciati gli All-NBA Team e Giannis Antetokounmpo ha scritto ancora una volta un nuovo pagina di storia.

The Greek Freak è l’unico giocatore ad essere votato all’unanimità come membro della prima squadra All-NBA in questa stagione. Di conseguenza, Giannis è il primo giocatore negli ultimi 50 anni a far parte del primo All-NBA Team all’unanimità per cinque stagioni consecutive.

È affiancato dallo sloveno Luka Doncic e anche dall’MVP della lega, Joel Embiid, che ha battuto Nikola Jokic. Il serbo si è dovuto accontentare del posto centrale della seconda squadra All-NBA.

Alla prima si sono uniti anche Jayson Tatum di Boston e Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City nel ruolo di guardia, per un totale di quattro giocatori internazionali tra i primi cinque NBA. Tatum ha ottenuto 92 voti in prima squadra, Embiid 87, Gilgeous-Alexander 63 e Doncic 60.

Nella seconda squadra insieme a Jokic ci sono Jimmy Butler di Miami e Jaylen Brown di Boston, oltre che Steph Curry di Golden State e Donovan Mitchell di Cleveland come guardia.

Il terzo centro della squadra è stato il lituano Domantas Sabonis, con LeBron James dei Los Angeles Lakers, che ha esteso il suo record a 19 selezioni, e Julius Randle di New York, De’Aaron Fox di Sacramento e Damian Lillard di Portland per completare il tutto.

