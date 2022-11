Giannis vuole allenarsi sui liberi, sbatte una scala a terra e litiga con Harrell

Questa notte Giannis Antetokounmpo è stato meno brillante del solito nella gara contro Philadelphia. Il greco ha chiuso con una doppia-doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, ma faticando tantissimo dalla lunetta: 4/15 alla sirena finale. Dopo la partita, Giannis ha deciso di rimanere in campo per allenarsi un po’ sui tiri liberi: qualcosa che spesso i giocatori NBA fanno anche per dare un segnale di leadership alla propria squadra.

Stavolta però Antetokounmpo lo ha fatto in trasferta, in un palazzetto particolarmente ostile e con un certo nervosismo. Giannis si è presentato alla lunetta mentre alcuni addetti ai lavori stavano sistemando il canestro con una scala, per ottemperare a tutte le pratiche di rito al termine delle gare casalinghe al Wells Fargo Center. Prima la superstar dei Milwaukee Bucks ha allontanato la scala per farsi spazio, successivamente, quando questa è stata posizionata nuovamente sotto canestro, Antetokounmpo l’ha addirittura spinta via, facendola cadere a terra.

Giannis throwing down the ladder and disrespecting the employees of ⁦@WellsFargoCtr⁩ after losing to the ⁦@sixers⁩. pic.twitter.com/DBrRu1nq7K — Dennis Moore (@dem389) November 19, 2022

Ma non è finita qui. Montrezl Harrell è tornato in campo e ha letteralmente “rubato” la palla con cui Giannis stava tirando. “Questa non è la c***o di Milwaukee! Levati dai cog****i!”.

Montrezl Harrell took Giannis ball and told him to go home pic.twitter.com/YbUQXDffSM — Barstool Sports (@barstoolsports) November 19, 2022

“Siamo atleti professionisti che proviamo a fare il nostro lavoro. Potete chiedere ad Harrell. Gli ho detto di tirare, potevamo tirare insieme. C’era un’altra palla dietro di me, e nonostante questo ha voluto prendere quella che stavo usando. Ha fatto venire il suo coach di fronte a me, quasi a sfidarmi e costringermi a uscire dal campo per andare a prendere un’altra palla” ha commentato Giannis dopo la gara.