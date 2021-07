Montrezl Harrell mette fine a una partita di AEBL rompendo il tabellone

In queste settimane, mentre alcuni fortunati colleghi sono a Tokyo per le Olimpiadi, diversi giocatori NBA si stanno tenendo in forma giocando nei tornei estivi in giro per gli Stati Uniti. Montrezl Harrell e Lou Williams, per esempio, sono compagni nella AEBL, la Atlanta Entertainment Basketball League. Nella partita di ieri, Harrell ha fatto terminare l’incontro anzitempo con una schiacciata che ha mandato in frantumi il tabellone.

Il video è diventato rapidamente virale su Twitter, la partita è stata conclusa in anticipo con la vittoria proprio della squadra di Harrell e Williams.