James Harden attacca: “Daryl Morey è un bugiardo, non giocherò mai più per lui”

Ci eravamo tanto amati… James Harden e Daryl Morey sono stati una coppia stabile in NBA, prima agli Houston Rockets e, dopo una breve parentesi del giocatore a Brooklyn, ora anche ai Philadelphia 76ers. Ora però è tutto finito, Harden nelle scorse ore, durante un evento da lui organizzato, ha dichiarato ai presenti, ben ripreso da varie telecamere, quanto segue:

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023