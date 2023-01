Gigi Datome scrive una lettera a… se stesso

Gigi Datome ha scritto una lettera al sé stesso giovane per le piattaforme ufficiali di EuroLeague. Ecco la versione italiana:

“Ciao sono Gigi Datome e questa è una lettera a me stesso, quand’ero più giovane”

“Prima cosa: non ti preoccupare, andrà tutto bene. Di sicuro ci saranno delle avversità, ma è normale, e ogni errore che commetterai ti permetterà di diventare la persona che sei… adesso”

“Non ti preoccupare, andrà tutto bene, ma prima di tutto vorrei che fossi grato alla tua famiglia, perché loro sono le persone che hanno dovuto sacrificarsi di più, soprattutto nei primi anni quando tua mamma è dovuta venire a Siena per permetterti di concentrarti solo sul basket e sulla scuola. Poi impegnati nello studio, magari pensi che non sia importante, ma lo è. È davvero importante”.

