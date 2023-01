Gigio Gresta si sfoga dopo il fallimento di Firenze: “Basta giocare con la vita e la professione di giocatori e tecnici!”

Gigio Gresta quest’estate aveva sposato la causa della nuova Pallacanestro Firenze che sembrava potesse presto tornare in Serie A, prima in A2 e poi nell’unico campionato professionistico di basket italiano.

Purtroppo però le cose non sono andate come tutti speravano e da settimana scorsa non c’è più basket a Firenza, tant’è che la squadra non si sta neanche più presentando alle partite. Il motivo ufficiale è che non sono riusciti a trovare uno sponsor che coprisse le spese. Sta di fatto che comunque un altro progetto cestistico importante, in una delle città principali d’Italia, è fallito, come anche a Roma un paio di anni fa.

Ricordiamo che dietro alla Pallacanestro Firenze c’erano Nando Minucci, come consulente esterno, e Christian Pavani, ex presidente della Fortitudo Bologna.

Ecco le parole di coach Gigio Gresta, ex coach della Pallacanestro Firenze, tramite uno sfogo su Facebook:

“È accaduto ciò che ormai da tempo tutti sapevano che sarebbe accaduto. Basta giocare con la vita e la professione di giocatori e tecnici! Voglio solo abbracciare forte il mio staff e tutti i giocatori perché almeno noi eravamo un gruppo stupendo e coeso. Se ci fosse qualche squadra interessata ai pochi rimasti liberi cercatemi pure per sapere di loro perché non posso che esprimere parole di stima e affetto. In bocca al lupo ragazzi 🏀 Per quanto mi riguarda, non so cosa accadrà. L’unica cosa buona è che anche io ora sono svincolato. Chissà…”.

