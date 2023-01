Morto l’ex Nazionale ucraino Ruslan Otverchenko a soli 33 anni

Notizie choc in arrivo dall’Ucraina, dove l’ex guardia tiratrice della Nazionale ucraina, Ruslan Otverchenko, è morto a 33 anni per problemi cardiaci.

Ha giocato per la maggior parte della sua carriera in Ucraina ad eccezione della stagione 2015-2016 con il BAXI Manresa in Spagna. Il suo ultimo club è stato il Budivelnyk Kyiv, che è attualmente nella FIBA Europe Cup.

Nel 2017 ha iniziato per la nazionale ucraina all’EuroBasket, dove ha segnato 4,3 punti di media a partita in 6 presenze.

Fonte della notizia: Eurohoops

