Gilbert Arenas pensa che Nikola Jokic sia il PEGGIOR MVP della storia NBA

Nell’ultimo periodo Gilbert Arenas non si sta trattenendo in quanto a hot take, specialmente se riguardano giocatori europei. Qualche settimana fa Agent Zero aveva dichiarato che secondo il suo parere sono stati proprio gli europei a “rovinare” la NBA, che si sarebbe adattata al loro gioco, diverso da quello americano. Ora Arenas se l’è invece presa con Nikola Jokic nel podcast che conduce insieme a Shannon Sharpe, il Nightcap Show.

Sharpe ha letto delle anonime dichiarazioni di un dirigente NBA, secondo il quale quest’anno Jokic non vincerà l’MVP perché sarebbe il terzo in quattro anni e, a posteriori, questa statistica “non invecchierà bene”. Quindi si tratterebbe di una scelta strategica o politica da parte della NBA. Dopodiché lui e Arenas si sono messi ad elencare una serie di leggende che avrebbero dovuto vincere più degli MVP che hanno in realtà messo in bacheca: secondo loro, Michael Jordan ad esempio ne avrebbe dovuti vincere 7-8 (invece dei 5 che ha vinto).

E dopo questo excursus Arenas ha sentenziato: “Jokic probabilmente è il peggior MVP di sempre, statisticamente. Nel 2021, Denver arrivò quinta. Qual è la parte storica di quel traguardo? Non c’è stato nulla di storico. Hanno detto: ‘Oh, un lungo ha quasi tenuto una tripla-doppia di media! Diamolo a lui!’. Quando ha vinto il secondo, la sua squadra era a pari-merito con la decima in classifica”.

Le statistiche di squadra considerate da Arenas sono quelle complessive. Nel 2021 i Nuggets arrivarono terzi ad Ovest ma quinti se si contano tutte le squadre della Lega. La stessa cosa vale per il 2022. In questa stagione Nikola Jokic sta mantenendo 26.4 punti, 12.3 rimbalzi e 9.0 assist di media tirando col 58% dal campo: statistiche sicuramente da MVP. La sua candidatura diventerà ancora più forte se i Denver Nuggets riusciranno ad arrivare primi ad Ovest: in questo momento hanno il miglior record, 53-23, al pari di Minnesota che però li precede per via degli scontri diretti.