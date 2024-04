Olimpia Milano: cosa deve succedere per qualificarsi ai play-in

La stagione europea dell’Olimpia Milano è stata costellata da più bassi che alti, nonostante un roster più che competitivo per ambire ad un posto nei playoff: le speranze di qualificazione ai play in sono appese ad un filo sottilissimo e in questa serata di Eurolega è arrivato un altro risultato avverso alle sorti dei lombardi.

L’Olimpia Milano è costretta a vincere entrambe le partite rimaste (Virtus Bologna a Milano e Maccabi in Israele) e sperare in risultati positivi di chi la precede in classifica: il Valencia, in questo momento appaiata ai meneghini, ha perso malamente in casa contro l’ASVEL, squadra ormai completamente fuori dai giochi; i francesi hanno prevalso 69-98 (Lauvergne 21, De Colo 19, Thomas 13, Lee 13) e condannato gli spagnoli alla definitiva eliminazione.

La prossima settimana, il Valencia giocherà in trasferta a Belgrado contro il Partizan, vittorioso in trasferta a Berlino (83-94, Nunnally 19, Dozier 15, Punter 15, LeDay 14), che dovrà vincere per raggiungere i play-in: se la squadra di coach Obradovic vincerà, eliminerà Milano, dato che nei confronti diretti si trova in vantaggio (+11), e anche in un ipotetico arrivo a 3 (o 4) squadre a pari merito, con EFES e Baskonia coinvolte, i lombardi avrebbero davanti almeno una o due squadre davanti.

Questa la situazione in caso di arrivo a parimerito, tenendo presente che la classifica avulsa si baserà solamente sulla differenza canestri, dato che le 4 squadre coinvolte sono tutte 1-1 nei confronti diretti:

Arrivo a 4: Partizan +18, EFES -2, Milano -7, Baskonia -9

Arrivo a 3 tra Partizan, EFES e Milano: Partizan 15, Milano -1, EFES -14

Arrivo a 3 tra Partizan, Milano e Baskonia: Partizan 14, Baskonia 8, Milano -17

Le circostanze che si devono verificare per il passaggio del turno dell’Olimpia Milano sono quindi le seguenti: vincere contro Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, il Partizan deve perdere in casa con il Valencia, il Baskonia deve vincere almeno una partita con Real Madrid o Bologna (entrambe in trasferta) e l’Efes deve perdere almeno una partita tra Fenerbahce (trasferta) e Stella Rossa (casa), insomma, un autentico miracolo.

