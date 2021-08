Giordano Bortolani: “So che Treviso si aspetta un buon contributo. Voglio avere continuità”

Dopo un anno a Brescia, il giovane talento azzurro Giordano Bortolani si è accasato alla De’ Longhi Treviso dove vuole convincere la piazza e ripagare la dirigenza di tutto l’interesse mostrato nei suoi confronti.

In una intervista rilasciata a Il Gazzettino, la guardia classe 2000 ha parlato dei suoi obiettivi per la prossima stagione. Questi alcuni estratti:

Treviso mi ha voluto sin da subito ed è stata la società che ha dimostrato maggior interesse nei miei confronti. Sono consapevole che Treviso si aspetta da me un buon contributo per confermare e magari migliorare i risultati dell’anno scorso. Poi gli spazi dipenderanno soprattutto da me, da quanto saprò dimostrare sul campo. Ci potranno essere degli alti e bassi, ma l’importante è che io entri in ritmo con tutta la squadra.

Il mio obiettivo principale è avere continuità durante il campionato. Poi quello che viene, ad esempio riguardo la convocazione in nazionale, non lo decido io: a me spetta solo giocare bene ed essere sempre concentrato al massimo durante tutta la stagione.