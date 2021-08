“Non tutti gli eroi indossano un mantello“, ha twittato così Andre Drummond dopo aver salvato il proprio figlio di due anni che, accidentalmente, è caduto in piscina.

Il lungo ora ai 76ers, ha pubblicato un video, probabilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza di casa, nel quale si vede il figlio piccolo giocare a bordo piscina e, ad un tratto, cadere in acqua. In pochi secondi Andre Drummond – arriva da in basso a destra nel video – nota la scena e si getta in acqua riportando il figlio fuori dalla piscina.

Dunque, solo un piccolo spavento per Drummond, che ha descritto la scena come “L’incubo peggiore di ogni genitore”, e il resto della famiglia. La situazione si è poi risolta tranquillamente, ma non senza aver rimproverato il piccolo.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂 No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk — Andre Drummond (@AndreDrummond) August 12, 2021