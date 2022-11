Giordano Bortolani spiega l’addio a Manresa: “Niente taglio”

Se guardiamo alle sole cifre, l’avventura di Giordano Bortolani in Spagna è stata abbastanza positiva. Il giocatore italiano classe 2000 di Milano, che è stato ceduto in prestito a Manresa in estate, ha segnato 10.1 punti di media in 7 partite con il suo club. Tuttavia qualcosa deve essere successo, perché negli ultimi giorni Bortolani ha lasciato Manresa ed è tornato in Italia, dove probabilmente rimarrà trovando squadra in Serie A: tanti sarebbero i club interessati.

Su Instagram però il talento azzurro ha voluto precisare che lasciare la Spagna è stata una sua decisione e che non c’è stato alcun taglio.

“È stata una decisione mia, nessuno è stato tagliato. È la prima volta che mi trovo davanti ad una situazione del genere e purtroppo non sempre le cose vanno come si spera” ha scritto Bortolani, prima di ringraziare i compagni per questi mesi a Manresa.