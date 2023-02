Gli Atlanta Hawks licenziano coach Nate McMillan

L’All Star Weekend serve spesso, a chi non è coinvolto, per godersi una settimana di vacanza nel bel mezzo della stagione. Quest’anno però questo break è stato rovinato a coach Nate McMillan, che si è visto licenziato dagli Atlanta Hawks. L’allenatore, da due anni sulla panchina degli Hawks, aveva avuto screzi con Trae Young nei mesi scorsi. In generale, dopo due ottime stagioni entrambe chiuse con i Playoff, Atlanta quest’anno sta facendo fatica ed è al momento ottava con un record di 29-30.

Assistant coach Joe Prunty is expected to become the interim coach, sources tell ESPN. https://t.co/NEzK4x1lET — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

Per il momento il posto di head coach sarà assegnato ad interim al vice di McMillan, Joe Prunty. Gli Hawks inizieranno comunque subito la ricerca del sostituto, con Quin Snyder, Kenny Atkinson e Charles Lee in pole position.