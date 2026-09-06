Italbasket femminile, allarme nella notte ed evacuazione dall’hotel: stasera la sfida a Team USA

L’Italbasket femminile di coach Capobianco si avvicina alla sfida di questa sera contro Team USA non nel migliore dei modi. Ieri notte le Azzurre sono state costrette ad evacuare dall’hotel di Berlino dove alloggiano a causa del suono dell’allarme anti-incendio poco dopo le ore 2. L’emergenza è rientrata subito, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma sicuramente quello della squadra italiana non è stato il sonno migliore in vista di un appuntamento così importante. L’Italbasket sta disputando il suo primo Mondiale dal 1994 e nella partita inaugurale ha battuto venerdì la Repubblica Ceca. Un successo, per quanto difficile, contro le statunitense qualificherebbe direttamente le Azzurre alla fase successiva, altrimenti sarà necessaria una vittoria sulla Cina nella terza giornata.

Insieme all’Italia, nella notte sono state evacuate anche tutte le altre Nazionali, che alloggiano nel medesimo hotel, tranne proprio gli USA: le giocatrici americane, come accade sempre in manifestazioni sportive importanti, usufruiscono di strutture ad hoc per motivi di sicurezza.

Stasera la partita tra Italbasket e USA si giocherà alla Berlin Arena, con diretta su Rai 2, Sky Sport e DAZN: palla a due alle 20.45.

Foto: FIBA