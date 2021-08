Gli Hornets rinnovano la fiducia a James Borrego

Gli Charlotte Hornets, dopo aver preso parte al Play-In nell’ultima stagione, hanno preso consapevolezza del proprio percorso di crescita e hanno inserito alcuni importanti acquisti nel roster per provare a competere nuovamente per un posto ai playoff.

Nelle ultime settimane infatti sono arrivati giocatori esperti come Mason Plumlee, Kelly Oubre Jr e Ish Smith.

La dirigenza ha deciso di premiare l’artefice di questa ricostruzione: secondo quanto riportato da Adrian Wojnaroski di Espn gli Hornets hanno deciso di rinnovare il contratto del loro head coach, James Borrego.

The Charlotte Hornets and coach James Borrego are finalizing a multi-year contract extension, sources tell ESPN. Borrego has overseen significant development of a young roster and reached 2021 Play-In despite several major injuries. Borrego had one year left on deal.

