Gli Houston Rockets saranno senza 6 giocatori nella gara contro Portland

La partita tra gli Houston Rockets e i Portland Trail Blazers in programma per domani si giocherà, almeno stando alle condizioni attuali, ma i texani saranno estremamente decimati a causa del Covid-19. Houston è volata a Portland nelle ultime ore, ma senza John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon e Mason Jones, tutti in quarantena preventiva nonostante siano negativi, più Ben McLemore e Kenyon Martin Jr, che invece sono positivi.

The Rockets list DeMarcus Cousins, Eric Gordon, John Wall and two-way player Mason Jones as out for tomorrow’s game in Portland due to health and safety protocols. Ben McLemore and Kenyon Martin Jr., who both tested positive for COVID-19, are also out.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 25, 2020