Steve Kerr ha commentato il pessimo inizio di stagione di Kelly Oubre Jr e Andrew Wiggins

I Golden State Warriors hanno iniziato molto male la loro stagione, perdendo nettamente contro Nets e Bucks e stabilendo anche alcuni record negativi: tra i maggiori responsabili, a giudicare dalle prestazioni di queste prime due partite, ci sono Kelly Oubre Jr e Andrew Wiggins.

Il duo ha giocato in entrambe le partite: soli 9 punti in 2 partite per Oubre, che tra l’altro non ha mai segnato canestri che non fossero schiacciate (4/24 in totale), e 25 per Wiggins, il quale però ha tirato rispettivamente 4/16 e 6/18 dal campo. Nel post-partita del Christmas Day contro Milwaukee, a coach Steve Kerr è stato chiesto un commento proprio sulle grandi difficoltà che stanno incontrando i suoi due giocatori: l’allenatore ha fatto loro da scudo, dicendosi sicuro che miglioreranno molto presto.

Steve Kerr on the Oubre/Wiggins early struggles: "Kelly's going to be fine. Andrew's going to be fine. They're proven players in this league. I've got to do a better job of putting them in positions to get comfortable."

