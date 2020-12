Gli Orlando Magic hanno realizzato la migliore partenza della propria storia

Con la vittoria in trasferta sugli Oklahoma City Thunder, gli Orlando Magic sono rimasti imbattuti in stagione e si sono portati sul 4-0, primi in solitaria nella Eastern Conference e unica squadra NBA oltre ad Atlanta a non aver ancora perso.

Non solo: il 4-0 è anche la miglior partenza della storia dei Magic, che erano riusciti a vincere solo le prime 3 partite stagionali anche negli anni d’oro di Shaq e Penny o in quelli di Dwight Howard. Orlando finora ha battuto Miami, Washington (2 volte) e appunto Oklahoma City. Contro i Thunder, Nikola Vucevic ha chiuso con 28 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, mentre Markelle Fultz con una doppia-doppia da 11 punti e 10 assist.

For the first time in Magic history…😎 pic.twitter.com/OmheQffaLo — Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 30, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.