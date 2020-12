I Milwaukee Bucks hanno stabilito il nuovo record NBA per triple segnate in una partita

È stata una notte da ricordare per i Milwaukee Bucks, e non solo perché è arrivata una parziale vendetta sui Miami Heat dopo l’eliminazione in Finale di Conference nella “bolla” di Orlando.

I Bucks hanno vinto 144-97 in casa di Miami, controllando agilmente la gara per tutta la sua durata. Decisiva la prova balistica di Milwaukee, che ha stabilito il nuovo record NBA per triple segnate in una singola partita. I Bucks ne hanno segnate 29 (su 51 tentativi, il 57%), eclissando il precedente record di 27 che apparteneva agli Houston Rockets.

Tutti i giocatori dei Bucks che hanno messo piede in campo hanno segnato almeno una tripla, fatta eccezione per Giannis Antetokounmpo, il quale ha chiuso con 0/2 da dietro l’arco e in generale 9 punti, unico membro del quintetto a non andare in doppia cifra. Le 6 triple di Jrue Holiday (su 10 tentate) sono il dato più alto della squadra di coach Budenholzer, appena prima del 5/6 di Donte DiVincenzo e del 4/5 di Khris Middleton. Anche i 12 giocatori dei Bucks con almeno una tripla a segno sono un nuovo record NBA.

The Bucks made 29 threes tonight — setting the record for most threes in a game in NBA history. pic.twitter.com/Cre8PdUqqX — StatMuse (@statmuse) December 30, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.