Gli Splash Brothers non si sono sempre “amati”: ecco cos’ha fatto scattare la scintilla tra Curry e Thompson

Nessuno lo sapeva con certezza all’epoca, ma quando i Golden State Warriors hanno scelto Klay Thompson con l’undicesima scelta del Draft NBA 2011, stavano già costruendo un backcourt di livello mondiale insieme a Steph Curry, i cosiddetti “Splash Brothers”.

Ma ancora una volta, la grandezza raramente è facile. Come Thompson può testimoniare, il suo rapporto con Curry non è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, gli Splash Brothers hanno impiegato anni prima di costruire un rapporto che li avrebbe portati al successo.

Intervenendo al Podcast P con Paul George presentato da Wave Sports + Entertainment, la guardia tiratrice di lunga data degli Warriors ha rivelato quando è scattato il feeling tra lui e Curry fuori dal campo.

“Non credo che io e Steph Curry ci siamo detti una parola il primo anno, ad essere onesti. Steph ha giocato solo 20 partite quell’anno, io sono stato in panchina per le prime 30 gare dell’anno. Non ci siamo parlati molto. Il nostro rapporto si è consolidato solo dopo il terzo anno, quando abbiamo giocato per Team USA e ci siamo finalmente frequentati fuori dal campo”.

