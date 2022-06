Gli Warriors e il peggior quarto della storia delle Finals NBA contro Boston

Tutto stava andando divinamente per i Golden State Warriors in Gara 1 delle Finals NBA contro i Boston Celtics, poi il tracollo. Steph Curry stava giocando la solita gara da fenomeno, segnando tutto quello che gli passava per le mani. Dall’altra parte l’attacco di Boston si stava sgretolando poiché la loro stella principale, Jayson Tatum, ha tirato male. Sarebbe dovuta essere una facile vittoria in Gara-1 per loro. Sarebbe dovuta, appunto…

Finché è arrivato l’orripilante quarto quarto. Dopo aver strapazzato i Celtics nel terzo periodo, gli Warriors hanno iniziato in modo piatto nella frazione finale di Gara 1. Boston ha sfruttato questo momento premendo fortemente il piede sull’acceleratore e seppellendo di triple la squadra di casa con una raffica infinita. Il risultato è stato un divario di 24 punti nel quarto quarto: il più grande di sempre di QUALSIASI periodo nella storia delle Finals NBA, come riportato da ESPN Stats and Info:

At the start of the 4th quarter, the Boston Celtics trailed by 12. They ended up with a 12-point win.

The 24-point scoring margin in the 4th tied the largest in any quarter of a Finals game in NBA history. pic.twitter.com/TRKfln8zov

