I Los Angeles Lakers tagliano Scotty Pippen Jr

L’anno scorso la scelta dei Los Angeles Lakers di firmare Scotty Pippen Jr, rookie undrafted, era stata accolta con una sorta di romanticismo. I giallo-viola aggiungevano un figlio d’arte, il primogenito del secondo violino migliore di sempre, secondo molti. Dopo una stagione però l’avventura di Pippen Jr a LA è già finita. I Lakers nelle scorse ore lo hanno tagliato, insieme a Vincent Valerio-Bodon e Damion Baugh.

In un anno Scotty Pippen Jr ha giocato solo 6 partite con i Lakers, producendo 2.3 punti di media. Migliore l’impatto in G-League, con i South Bay Lakers, con i quali ha invece segnato 22.2 punti di media nella passata stagione. Ora per il classe 2000 ci sarà probabilmente un ritorno nella Lega di sviluppo.