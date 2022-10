Andando a vedere il Global Rating di HoopsHype, che vi spieghiamo sotto cos’è, l’Olimpia Milano è messa molto male perché ha solo 2 giocatori tra i 30 selezionati e nemmeno tra le prime 15 posizioni. Il primo della lista è Billy Baron alla 17 e poi Nicolò Melli, unico italiano, alla 25. C’è da dire che Bologna è messa pure peggio.

Il Global Rating è la metrica principale utilizzata da HoopsHype per monitorare le prestazioni dei giocatori di basket di tutto il mondo. Creato dal Alberto De Roa, combina le statistiche dei giocatori e delle squadre per classificare i giocatori in base alla loro produttività in campo. Viene anche presa in considerazione la quantità di partite perse da un giocatore in una determinata stagione o competizione. QUI trovate una spiegazione più ambia di cosa intendono.

Certo, non è il massimo vedere che non ci sia nemmeno un giocatore dell’Olimpia Milano nella top 15 all’interno del Global Rating di HoopsHype. Malissimo la Virtus Bologna che invece non ne ha nemmeno uno in top 30. Questo è anche esemplificativo di quanto il roster della Segafredo sia meno competitivo rispetto a quello di tante altre compagini di EuroLega. Poi tutto può cambiare e Bologna può vincere l’EuroLega, ma le individualità fanno la differenza e se non le hai…

