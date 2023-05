Gran Canaria vince l’EuroCup e giocherà nella prossima EuroLega

Gran Canaria ha conquistato, davanti al proprio pubblico, l’EuroCup 2022-23 battendo il Turk Telekom Ankara 71-67. Dopo le polemiche del pomeriggio, con l’insolito infortunio al coach turco Erdem Can, gli spagnoli sono entrati in campo con decisione e all’intervallo erano già avanti 50-33. Quella che sembrava una vittoria scontata si è però trasformata in una rimonta degli ospiti, che sono rientrati a -6 alla fine del terzo quarto grazie soprattutto all’ex Pesaro Tyrique Jones, autore di 11 punti nella terza frazione (su 17 totali alla fine, con 11 rimbalzi).

In un ultimo quarto a grande intensità ma con tanti errori, chiuso 12-11 in favore di Ankara, i turchi hanno cercato di pareggiare senza mai riuscirci grazie ai canestri di Shurna e Albicy. Proprio il francese ha siglato il +7 a 8” dalla fine che ha sostanzialmente regalato la gioia della coppa ai canarini.

Grazie a questo successo, Gran Canaria parteciperà alla prossima EuroLega: non accadeva dalla stagione 2018-19.