Grande attesa per la nuova stagione: chi riuscirà a vincere lo scudetto?

Il campionato di Serie A1 di basket si preannuncia come un intenso duello tra le due corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna. Entrambe si sono rinforzate sul mercato e si sono affidate ad allenatori di calibro mondiale come Messina e Scariolo.

Milano punta al 30° scudetto dopo la delusione in Eurolega: vuole bissare il titolo essendo guidata dallo stratega Messina e potendo contare su giocatori di caratura internazionale come Melli e Shield.

Però dovrà vedersela con la rivelazione Virtus, che schiera un mix di giovani e veterani guidati dall’esperto Teodosi. Parliamo di una squadra che è considerata come un avversario credibile, grazie ad innesti del calibro di Mannion, Mickey e Hackett guidati da coach Scariolo. Inoltre vorrà riscattare la finale persa nella passata stagione.

Da non sottovalutare le outsider come Venezia, e Sassari che potrà contare sulla grinta del nuovo coach Bucchi. In particolare i sardi proveranno a dire la loro grazie ad un roste che unisce giovani talenti a profili navigati: inoltre ci si attende inoltre una Tortona protagonista.

In definitiva si prospetta una sfida avvincente per il tricolore tra le squadre più affermate e i sogni di gloria delle outsider, con i tifosi sempre più coinvolti grazie alle emozionanti giocate dei campioni.

Scommesse da mobile: i numeri di una tendenza in continua crescita

Le scommesse da mobile sono ormai una consolidata realtà, come dimostrano i numeri. Oltre il 55% degli utenti infatti utilizza lo smartphone per scommettere: si tratta di una percentuale in costante aumento anno dopo anno.

Tutto è chiaramente merito della praticità dei device mobili, sempre connessi e a portata di mano, a differenza dei computer. Per questo motivo i bookmakers si sono adeguati proponendo app da mobile, per offrire all’utente un’esperienza di gioco ottimizzata, e senza interruzioni.

Questa nuova tendenza sta cambiando profondamente le abitudini degli appassionati di basket e degli altri sport, che sono pronti a scommettere da qualsiasi luogo, grazie al loro telefonino e agli altri dispositivi mobili.

Nei paesi in via di sviluppo poi le scommesse da mobile sono l’unica soluzione per giocare, data la capillare diffusione degli smartphone. I dati confermano come in futuro il betting sarà sempre più da mobile: per esempio in Europa già oggi oltre il 50% delle puntate avviene in questa modalità.

Ma addirittura secondo alcuni studi, nel 2026 si prevede di raggiungere il 61,5% di utenti che utilizzeranno i loro dispositivi mobili per il betting.

Le scommesse hanno trovato nello smartphone il canale perfetto per raggiungere una vastissima platea di giocatori, i quali soprattutto da dopo la pandemia hanno definitivamente abbracciato questa nuova tendenza.

Sicuramente questa tendenza verrà confermata anche durante il prossimo campionato di basket italiano di Serie A, che si preannuncia emozionante per i tanti tifosi che sosterranno la loro squadra del cuore, e al contempo si divertiranno a scommettere con i loro telefonini.