Grant Hill dà del “teorico del complotto” a Jaylen Brown per la sua assenza da Team USA alle Olimpiadi ma lui non ci sta

La disputa tra la stella dei Boston Celtics, Jaylen Brown, e il roster di Team USA per le Olimpiadi di Parigi 2024 è tutt’altro che conclusa. Al contrario, è appena iniziato un nuovo capitolo della saga. Jaylen Brown ha chiamato in causa il direttore generale di Team USA, Grant Hill, su X, affermando che è “deludente” che Hill abbia insinuato che lui sia un teorico del complotto.

“Grant Hill che mi definisce un teorico del complotto è deludente. Sono vicepresidente dell’NBPA da quando avevo 21 anni. Ho una grande comprensione delle cose e persone”.

grant hill calling me a conspiracy theorist is disappointing I’ve been a VP since I was 21 years old I have a great understanding — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 28, 2024

In precedenza, Brown aveva già chiamato in causa Nike, insinuando che lo sponsor di Team USA fosse il motivo per cui lui non fa parte della squadra olimpica maschile di basket. I suoi commenti sono arrivati dopo che il suo compagno di squadra a Boston, Derrick White, è stato scelto come sostituto di Kawhi Leonard, unendosi a Jayson Tatum come rappresentante dei Celtics in Team USA.

Grant Hill ha subito risposto a Jaylen Brown, respingendo la teoria in un’apparizione al Dan Patrick Show.

“Ho parlato con il suo agente. Non so se prima o dopo che le cose uscissero su Twitter, ma sì, credo che l’idea che ci sia una “teoria del complotto” sia una buona idea. Mi piace sempre una buona teoria del complotto, ma è stata davvero una decisione di basket e queste sono decisioni difficili. Ma dopo aver affrontato questa situazione con la competizione FIBA, vuoi trovare il giusto equilibrio e le giuste pedine in campo di cui avevamo bisogno”.

Team USA Men's Basketball Managing Director Grant Hill details the decision to replace Kahwi Leonard with Derrick White instead of Jaylen Brown. pic.twitter.com/bCIphs3udn — Dan Patrick Show (@dpshow) July 26, 2024

