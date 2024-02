Achille Polonara: “Gallinari e Belinelli? Sono i benvenuti!”

Achille Polonara sarà il capitano dell’Italbasket per una sera, data l’assenza di Nicoló Melli, rimasto in Italia dopo la gara contro la Turchia: il giocatore della Virtus Bologna ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport toccando tanti temi, dalla personale lotta al tumore affrontata è vinta negli scorsi mesi, all’attuale momento della stagione divisa tra bianconeri e nazionale.

“Sono stati momenti certamente difficili, mi sono ritrovato a 32 anni ad affrontare un male a me sconosciuto ma l’ho contrastato con ottimismo e positività, oltre che con il fondamentale aiuto dei medici” ha dichiarato Achille Polonara.

”Con la Virtus Bologna stiamo facendo qualcosa di straordinario, chiunque avrebbe messo la firma per essere dove siamo ora, nessuno si aspettava un impatto così importante. Coach Banchi è fantastico, con lui abbiamo già vinto la Supercoppa e abbiamo capito in fretta il perché abbia vinto il premio di miglior allenatore dell’ultimo Mondiale.

La nazionale? Siamo concentrati sul presente e sulle gare di qualificazione ad Eurobasket 2025, ma ovviamente abbiamo già parlato del PreOlimpico: qualificarsi ai Giochi vale tantissimo per noi, per il movimento basket e per il Paese, siamo agguerriti come lo eravamo in Serbia. Gallinari e Belinelli sono due campioni di livello assoluto, per noi sarebbero un grande aiuto, parleranno con Pozzecco e con il presidente Petrucci, speriamo che si convincano a venire”.

