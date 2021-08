VIDEO – Mills trascina la nazionale australiana anche nei festeggiamenti post medaglia

La nazionale australiana ha conquistato con i denti e con il sangue un bronzo storico alle Olimpiadi 2020. Prima medaglia in una competizione continentale per i Boomers, che in 15 edizioni olimpiche e in 12 partecipazioni mondiali non erano mai riusciti a chiudere sul podio (e 4 quarti posti da Seul 1988).

Non sono mancate le lacrime per gli australiani, in primis il capitano e il portabandiera Patty Mills, assoluto trascinatore nella finale 3/4 posto con 42 punti e 9 assist. Proprio Mills è stato super protagonista anche nei festeggiamenti, fatti una volta atterrati nell’isola. La canzone è “Down Under” dei Men At Work, band australiana dei primi anni 80, considerata un classico in Australia e urlata a squarciagola tra birra e tanta caciara per i 12 eroi di Tokyo.

Here’s a party I would’ve loved to be at 🤣🏀 #basketball #Tokyo2020 #olympics pic.twitter.com/xCym7BpjjA

Il capitano trascina (e riposta il video con parte del testo) mentre una menzione d’onore va senz’altro a Matthew Dellavedova e la foto dell’anno: intento a brindare con una Corona in lattina, in stile Grande Gatsby, verso le telecamere. E Dio solo sa cosa sarebbe successo se quello fosse stato un oro…

One for you.

One for me.

One for you.

One for me.

You gonna finish that?

Ok I gotchu.

Yeah The Boomers #RGVO https://t.co/Kwvt2heEj4

— Patrick Mills (@Patty_Mills) August 9, 2021