Gregg Popovich ha detto che sono da “ignoranti” i fischi a Jerry Krause

Gregg Popovich, capo allenatore dei San Antonio Spurs e una delle figure più influenti del basket NBA, ha commentato gli ignobili fischi a Jerry Krause durante la serata di celebrazione della squadra del 1995-1996 degli Chicago Bulls.

In quell’occasione, i tifosi dell’arena hanno fischiato il nome dell’allora direttore generale Jerry Krause e la moglie vedova è sembrata visibilmente sconvolta durante l’introduzione del defunto GM.

“La penso come quando Kawhi Leonard è stato fischiato qui”, ha detto Popovich, ricordando la volta in cui ha dovuto chiedere ai tifosi degli Spurs di smettere di fischiare il giocatore titolare. “Non è necessario. È maleducato. È ignorante”, ha dichiarato il leggendario santone del basket americano.

“Semmai è un’istantanea del mondo in cui viviamo oggi. La cattiveria sembra essere molto più tollerata“, ha dichiarato Popovich sulla situazione legata a Jerry Krause, criticando quella che ha percepito.

Spurs coach Gregg Popovich on Jerry Krause boos: “I feel the same way about that as when Kawhi Leonard got booed here. It’s unnecessary. It’s impolite. It’s ignorant. If anything, it’s like a snapshot of the world we live in today. Meanness seems to be a lot more condoned.”

— K.C. Johnson (@KCJHoop) January 14, 2024