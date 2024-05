“Guardando al futuro con Simone a Detroit”: i Pistons blindano via social Fontecchio?

Simone Fontecchio è in scadenza di contratto NBA al 30 giugno 2024 ma pare che i Detroit Pistons vogliano fare di tutto per confermarlo, come dimostrato anche sui social media. Infatti i profili ufficiali della formazione di Motor City hanno scritto quanto segue come caption di alcuni degli highlights del classe 1995 italiano con la canotta che è stata prima di Gigi Datome e poi per pochissimo di Danilo Gallinari:

“Guardando al futuro con Simone a Detroit”.

Looking forward to the future with Simone in Detroit pic.twitter.com/aKG38lYqkI — Detroit Pistons (@DetroitPistons) May 23, 2024

Molto probabilmente Simone Fontecchio rinnoverà con i Detroit Pistons quest’estate ma questa sua incertezza avrà un impatto anche sull’estate con l’Italbasket perché il Pre-Olimpico coincide esattamente con l’inizio della free agency. E questa non è una buona notizia per noi. La speranza è che le parti possano arrivare a un accordo prima di fine giugno, così da poter andare a San Juan de Puerto Rico senza troppi dubbi o telefonate inaspettate dagli States.

Diciamo però che questa dichiarazione d’amore da parte di Detroit nei confronti di Simone è un chiaro segnale. Bisogna però capire se nel frattempo altre squadre stanno prendendo informazioni sull’italiano, che quest’anno ha fatto benissimo in NBA fino all’infortunio di aprile.

Leggi anche: Kevin Garnett crede in Bronny James: perché c’entra anche Kobe Bryant?