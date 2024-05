Preolimpico, la long list della Lituania fa paura pur con due ASSENZE pesanti

La Lituania ha diramato la sua long list in vista del Preolimpico di San Juan, dove andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La squadra baltica alla vigilia appare l’avversaria principale dell‘Italia nel torneo di Porto Rico. Il coach Kazys Maksvytis ha annunciato una lista di 14 giocatori da cui usciranno i 12 che giocheranno a San Juan.

Presente Valančiūnas, per il momento, nonostante qualche perplessità emersa nei giorni scorsi che ancora non rende certa la sua presenza. Mancheranno due elementi importanti come Ignas Brazdeikis (ala dell’Olympiacos) e il prospetto NBA Matas Buzelis, dichiaratosi per il prossimo Draft, in cui dovrebbe essere scelto in Top Five dopo la stagione in G-League. Ci sarà Domantas Sabonis, assoluta stella della squadra, fresco di inserimento nel terzo quintetto All-NBA.

Questi i 14 annunciati dalla Lituania:

Rokas Jokubaitis, Barcellona

Lukas Lekavičius, Žalgiris

Tomas Dimša, Žalgiris

Deividas Sirvydis, Lietkabelis

Marius Grigonis, Panathinaikos

Rokas Giedraitis, Stella Rossa Belgrado

Arnas Butkevičius, Žalgiris

Edgar Ulanovas, Žalgiris

Mindaugas Kuzminskas, AEK Atene

Tadas Sedekerskis, Baskonia

Jonas Valančiūnas, New Orleans Pelicans

Domantas Sabonis, Sacramento Kings

Donatas Motiejūnas, Monaco

Laurynas Birutis, Žalgiris

La federazione lituana, inoltre, ha annunciato che ci sarà anche una fase di pre-ritiro per la quale sono stati convocati giocatori differenti. Una sorta di nazionale sperimentale in cui ci sarà anche Eimantas Bendžius di Sassari e tantissimi giovani. Da questa lista coach Maksvytis potrebbe attingere in caso di infortuni e forfait da parte degli atleti selezionati per il Preolimpico.

Foto: FIBA