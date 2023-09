“Hai un messaggio per i tifosi italiani?”: la risposta di Paolo Banchero prima di Italia-USA

Domani l’Italbasket avrà il difficile compito di affrontare e provare a battere Team USA, che con la sconfitta contro la Lituania ha chiuso al secondo posto il suo girone. Gli americani restano i grandi favoriti per la vittoria del Mondiale e per gli Azzurri servirà davvero un miracolo, anche se non impossibile. Ma la narrazione sicuramente preponderante all’interno di questa sfida è quella che mette di fronte Paolo Banchero e la “sua” Italia, quella da cui si è fatto corteggiare per anni prima di cedere invece alle avances degli USA.

La decisione di Banchero non era stata presa benissimo dai tifosi italiani e dallo stesso Gianni Petrucci, che in un primo momento aveva parlato addirittura di “presa in giro” da parte della star degli Orlando Magic. Passato qualche mese, la questione sembra ormai alle spalle anche se sicuramente affrontare Banchero rappresenterà una motivazione in più per gli Azzurri. Lui, dal canto suo, è stato interpellato sulla questione da EuroHoops questa mattina, nel giorno di pausa dalle partite.

“Hai un messaggio per i tifosi italiani?” ha chiesto il giornalista. Ma Banchero è stato lapidario: “No”. Niente parole di circostanza o complimenti, domani saremo soltanto avversari. Palla a due alle ore 14.40 italiane, per un posto in semifinale.

Paolo Banchero+Italy: The end of a love story #FIBAWC pic.twitter.com/GK8ea5pzE7 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 4, 2023

Foto: FIBA