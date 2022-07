Hansel Enmanuel giocherà in Division I NCAA

Ricordate Hansel Enmanuel? Il ragazzo dominicano era diventato virale qualche mese fa grazie al suo talento sul campo da basket, messo in mostra nonostante sia senza un braccio a causa di un incidente di cui fu vittima da bambino. Ora Enmanuel, che è un classe 2004, ha accettato un’offerta dalla NCAA e addirittura dalla Division I: quella dei Northwestern State Demons.

Enmanuel ha finora giocato negli USA al liceo, alla Life Christian Academy in Florida, ora si trasferirà in Louisiana. Non è chiaro quanto spazio avrà e quante chance avrà di giocare a basket da professionista, ma per quello che ha dimostrato finora the sky is the limit. Nelle scorse ore il ragazzo è anche sceso in campo in Drew League, un altro trampolino di lancio per la sua carriera: Enmanuel ha sfoderato molte giocate spettacolari.

Another sick dunk from Hansel Emmanuel during his Drew League debut today. 😱 #TheDrew pic.twitter.com/ZpE5n5MfTW — Drew League (@DrewLeague) July 23, 2022

I Demons sono una squadra di livello modesto in Division I, qualificatasi al Torneo NCAA solo tre volte nella sua storia, l’ultima nel 2013. Vista però la tragedia che ha costretto Hansel a perdere un braccio da bambino, questa chiamata equivale al più importante dei risultati.