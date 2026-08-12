Hapoel Tel Aviv, offerta da 100.000 dollari a Dennis Rodman

L’Hapoel Tel Aviv di Ofer Yannay avrà ambizioni rinnovate nella prossima stagione, dopo un debutto in EuroLega che ha visto il club israeliano arrivare ai Playoff. L’Hapoel nei giorni scorsi è stato accostato, per la seconda estate consecutiva, al free agent Russell Westbrook, anche se queste voci sono state già smentite. Secondo Sport5 però Yannay avrebbe davvero fatto una proposta economica a Dennis Rodman.

La leggenda NBA sarebbe stata contattata dal proprietario dell’Hapoel non per giocare ovviamente, visto che ha 65 anni, bensì per “insegnare l’arte dei rimbalzi” alla sua squadra. Stando a quanto riportato, l’Hapoel avrebbe offerto viaggio, vitto e alloggio a Rodman e 3 accompagnatori, più un compenso di 100.000 dollari per questa attività. Incluso nel pacchetto anche l’accesso libero alla vita nottura di Tel Aviv, compresi locali VIP.

Nella lettera scritta da Yannay a Rodman, il proprietario dell’Hapoel prima si è presentato e poi ha rivolto la sua richiesta: “Dobbiamo catturare più rimbalzi! Molti anni fa ho letto la tua storia su come hai trasformato i rimbalzi in una scienza esatta. Sono rimasto affascinato da come descrivevi lo studio degli angoli di tiro, i giri della palla, il modo in cui rimbalzava sul ferro e dove dovevi essere prima che tutti capissero dove sarebbe finita. Quella storia mi è rimasta dentro. Ho pensato: invece di parlare di rimbalzi, perché non invitare chi li ha trasformati in un’arte? Sarei onorato di invitarti a Tel Aviv come mio ospite e come ospite dell’Hapoel Tel Aviv. Il piano è semplice: arrivi e ti rilassi domenica; il giorno dopo terremo un workshop sui rimbalzi con la nostra squadra, con incontri VIP e interviste, e poi una cena tutti insieme; infine ripartirai il giorno dopo“.

Non sarebbe la prima volta che Rodman stringerebbe accordi strani, anni fa era infatti diventato amico del dittatore nordcoreano Kim Jong-Un e si era più volte recato in Corea del Nord per prendere parte a eventi del regime.