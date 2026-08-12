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Hapoel Tel Aviv, offerta da 100.000 dollari a Dennis Rodman

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L’Hapoel Tel Aviv di Ofer Yannay avrà ambizioni rinnovate nella prossima stagione, dopo un debutto in EuroLega che ha visto il club israeliano arrivare ai Playoff. L’Hapoel nei giorni scorsi è stato accostato, per la seconda estate consecutiva, al free agent Russell Westbrook, anche se queste voci sono state già smentite. Secondo Sport5 però Yannay avrebbe davvero fatto una proposta economica a Dennis Rodman.

La leggenda NBA sarebbe stata contattata dal proprietario dell’Hapoel non per giocare ovviamente, visto che ha 65 anni, bensì per “insegnare l’arte dei rimbalzi” alla sua squadra. Stando a quanto riportato, l’Hapoel avrebbe offerto viaggio, vitto e alloggio a Rodman e 3 accompagnatori, più un compenso di 100.000 dollari per questa attività. Incluso nel pacchetto anche l’accesso libero alla vita nottura di Tel Aviv, compresi locali VIP.

Nella lettera scritta da Yannay a Rodman, il proprietario dell’Hapoel prima si è presentato e poi ha rivolto la sua richiesta: “Dobbiamo catturare più rimbalzi! Molti anni fa ho letto la tua storia su come hai trasformato i rimbalzi in una scienza esatta. Sono rimasto affascinato da come descrivevi lo studio degli angoli di tiro, i giri della palla, il modo in cui rimbalzava sul ferro e dove dovevi essere prima che tutti capissero dove sarebbe finita. Quella storia mi è rimasta dentro. Ho pensato: invece di parlare di rimbalzi, perché non invitare chi li ha trasformati in un’arte? Sarei onorato di invitarti a Tel Aviv come mio ospite e come ospite dell’Hapoel Tel Aviv. Il piano è semplice: arrivi e ti rilassi domenica; il giorno dopo terremo un workshop sui rimbalzi con la nostra squadra, con incontri VIP e interviste, e poi una cena tutti insieme; infine ripartirai il giorno dopo.

Non sarebbe la prima volta che Rodman stringerebbe accordi strani, anni fa era infatti diventato amico del dittatore nordcoreano Kim Jong-Un e si era più volte recato in Corea del Nord per prendere parte a eventi del regime.

Francesco Manzi
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