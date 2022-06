Hawks e Spurs trattano Dejounte Murray, incluso anche Danilo Gallinari

Da almeno una settimana si parla della possibile cessione di Dejounte Murray da parte dei San Antonio Spurs. Il giocatore arriva dalla miglior stagione in carriera e dalla prima convocazione all’All Star Game, su di lui ci sarebbero, da prima del Draft, gli Atlanta Hawks. La franchigia vorrebbe formare un backcourt con Murray e Trae Young, ma finora si pensava che a venire incluso sarebbe stato John Collins, anche lui al centro dei rumors.

In realtà, secondo Zach Klein, direttore della parte sportiva di WSB, una televisione di Atlanta, Collins non fa parte della trattativa. Gli Spurs starebbero parlando di ottenere invece Danilo Gallinari e diverse scelte del primo turno future, inclusa quella del 2023. Il Gallo fa gola per motivi salariali, visto che ha ancora un anno di contratto a 21.4 milioni di dollari di cui però solo 5 sono garantiti. San Antonio potrebbe prenderlo per poi tagliarlo e liberare subito tanto spazio salariale. Secondo Klein, le due squadre sarebbero addirittura vicine ad un accordo.

In talking with multiple sources around the NBA, many believe Hawks on verge of trading for San Antonio’s All-Star guard Dejounte Murray – However, it’s looking like John Collins is not part of deal. Would be Gallo & multiple 1st round picks. Spurs prepping for future & ’23 draft

— Zach Klein (@ZachKleinWSB) June 27, 2022