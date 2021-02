Hawks e Thunder, scelta di maglie discutibile: le due squadre sono quasi indistinguibili

Da una parte gli Atlanta Hawks in rosso, dall’altra gli Oklahoma City Thunder in arancione: una scelta di maglie rivedibile che probabilmente ha creato non pochi problemi a spettatori e arbitri durante la partita di ieri notte. I giocatori delle due squadre sono risultati pressoché indistinguibili lungo tutto l’arco del match.

who thought this was a good idea…? pic.twitter.com/AfROQpw4qS — Rob Perez (@WorldWideWob) February 27, 2021

