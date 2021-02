Jayson Tatum sostituirà Durant in quintetto all’All Star Game

Kevin Durant non sarà presente all’All Star Game a causa dell’infortunio muscolare che lo sta tormentando da ormai un paio di settimane, al suo posto è stato chiamato Domantas Sabonis, alla sua seconda convocazione in carriera. Sarà invece Jayson Tatum a prendere il posto di KD in quintetto, in quale squadra sarà il Draft del 4 marzo a deciderlo.

Tatum in questa stagione sta mantenendo 25.6 punti, 6.9 rimbalzi e 4.5 assist di media, sarà la sua prima volta in quintetto all’All Star Game, il suo secondo in carriera.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.