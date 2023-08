La Costa d’Avorio batte l’Iran in un finale punto a punto

Costa d’Avorio – Iran 71-69

(15-20, 22-15, 17-21, 17-13)

Prima vittoria di questa Fiba World Cup per la Costa d’Avorio, che dopo la sconfitta contro la Spagna batte di misura l’Iran nel Girone G.

Parte forte la Costa d’Avorio: Sidibe segna 6 punti consecutivi in apertura di quarto, che valgono il parziale di 8-2. L’Iran trova subito le energie per reagire con due canestri consecutivi da tre di Amini per il sorpasso. Kazemi realizza 6 punti e l’Iran scappa sul 13-20: la formazione di coach Demir subisce però la rimonta degli avversari. Con un parziale di 14-0 a cavallo dei due quarti, frutto di tre canestri dall’arco, la Costa d’Avorio torna in vantaggio. Prima della pausa lunga Ehaddadi e Yakhchali accorciano le distanze e dal -7 fissano il punteggio sul 37-35 all’intervallo.

L’Iran nel terzo quarto prova in più occasioni a conquistare il vantaggio, ma Diabate e Bah guidano la formazione africana sul +8. La rimonta avviene grazie alle triple di Mashayekhi e Yakhchali: sul risultato di 51-52 prima Dially e in seguito Diabate riportano a contatto la Costa d’Avorio, ma l’Iran mantiene il vantaggio con Ehaddadi. L’ultimo quarto è giocato punto a punto fino a quando Dadiet segna la seconda tripla di giornata. A 1 minuto dal termine sul risultato di 66-63 Yakhchali firma il pareggio dall’arco e Kazemi chiude 1/2 dalla lunetta, ma la Costa d’Avorio conquista la vittoria grazie a 4 punti di Diabate e all’errore di Yakhchali a 6 secondi dal termine.

Tabellini

Costa d’Avorio: Zouzoua 17, Sidibe e Dadiet 10

Iran: Yakhchali 19, Amini 15

QUI puoi trovare i tabellini completi.

Foto: fiba.basketball