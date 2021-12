Houston ha trovato un tornado SPAVENTOSO mentre atterrava a Memphis

Gli Houston Rockets erano a Memphis sabato sera, pronti per iniziare un viaggio di tre partite lontani da casa con la prima proprio contro i Memphis Grizzlies. Ma prima di affrontare la franchigia del Tennessee, i Rockets hanno dovuto fare i conti con un avversario ancor più terrificante: il meteo.

Ecco quanto riportato da Danielle Lerner dello Houston Chronicle:

Con le sirene di allerta tornado che suonavano nel centro di Memphis in mezzo a un allarme tornado nella contea di Shelby, l’aereo del team dei Rockets è stato costretto a girare in tondo per un’ora nel mezzo di una vera e propria turbolenza prima di atterrare in sicurezza dopo l’una di notte a Memphis. Stanotte sono successe cose spaventose in tutta la città con queste tempeste. State al sicuro, tutti.

With tornado sirens going off in downtown Memphis amid a tornado warning in Shelby County, the #Rockets team plane was forced to circle for an hour in turbulence before landing safely after 1 a.m.

Scary stuff across the country with these storms tonight. Stay safe, everyone. https://t.co/6KUaPeh9O2

— Danielle Lerner (@danielle_lerner) December 11, 2021