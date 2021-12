Napoli-De Laurentiis: perché la GE.VI. ha scritto una nota ad ADL?

Napoli-De Laurentiis è un connubio vincente che va avanti da anni. Se si parla di calcio. Ma come mai ne stiamo parlando su un sito dove si tratta di pallacanestro? Perché il Napoli Basket ha fatto una notta ufficiale per ringraziare Aurelio De Laurentiis per aver pensare al cavallino rampante come prossimo simbolo del Napoli Calcio.

NOTA UFFICIALE

Per noi è stato motivo di grande soddisfazione apprendere che anche il Presidente della SSC Napoli , Aurelio De Laurentiis, abbia manifestato l’idea e l’intenzione di 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘃𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗿𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶.

Napoli Basket, nell’applaudire la felice intuizione anche del Presidente del Napoli di rivalutare un simbolo così importante della città, ricorda di aver già lo scorso 31 Agosto 2020 presentato ufficialmente il nuovo logo della società,𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗼𝘀𝗼, rappresentato da un cavallo che si ispira all’opera in bronzo di Donatello esposta al Museo Archeologico di Napoli , la cosidetta testa Carafa.

Un nuovo logo, quello del Napoli Basket, che ha riscosso tanto successo volendo 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮, 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗱 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗱 𝗼𝗴𝗴𝗶.

Al momento si tratta solo di idee per il presidente Aurelio De Laurentiis però non possiamo escludere che ciò succederà. In fondo il cavallino rampante è un simbolo importante per la città di Napoli e sarebbe bellissimo se entrambe le squadre partenopee avessero lo stesso animale. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e quale strada deciderà di percorrere ADL. Sappiamo che da qui all’anno prossimo potrebbe cambiare idea una decina di volte.

SCARAMANZIA

C’è da dire che al Napoli Basket ha portato molto bene perché i ragazzi di coach Pino Sacripanti hanno prima vinto la Coppa Italia di Serie A2 e poi conquistato la massima serie. Chissà che il cavallino possa portar fortuna anche al Napoli Calcio. E poi sappiamo quanto la scaramanzia faccia la differenza a Napoli…

